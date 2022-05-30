الخميس المقبل.. آخر موعد للتسجيل في تدريب البنك الأهلي المصري

تنتهي المهلة التي حددها البنك الأهلي المصري للتسجيل في تدريب الطلاب لعام 2022 لمدة شهر، يوم الخميس المقبل، بعد أن فتح باب التسجيل بداية من الأحد الماضي الموافق 22 مايو الجاري، معتبرًا أن التسجيل بخلاف تلك الفترة المحددة لن يتم الاعتراف به.

وأعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، منح الفرصة لطلاب كليات التجارة «شعبة محاسبة - ضرائب - تمويل - تسويق -إدارة» أو طلاب كليات التجارة الخارجية شعب «إدارة الأعمال تخصص بنوك أو ائتمان أو مالية أو موارد بشرية أو نظم ومعلومات إدارية أو منشأة مالية أو إدارة أعمال دولية أو لوجستيات أو تسويق».

الكليات التي يمكنها التقدم للتدريب

كما فتح البنك الأهلي المصري إمكانية التدريب أمام طلاب كليات «الاقتصاد والعلوم السياسية بأقسام الاقتصاد أو الإحصاء، أو تخصصات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات أو حاسبات ومعلومات أو هندسة حاسبات تخصص حاسبات أو اتصالات إلى جانب الطلاب في كليات الحقوق».

واشترط البنك الأهلي المصري على المتقدمين للحصول على فرص التدريب بالبنك، أن يكونوا من الطلاب المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة، بشرط حصوله على تقدير جيد جدا على الأقل خلال السنة الدراسية السابقة.

الأوراق المطلوبة للتقدم

وحدد البنك الأهلي عبر موقعه الإلكترونية الأوراق المطلوبة للحصول على منحة التدريب لعام 2022، التي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وإثبات قيد من الكلية التي يدرس بها، وبيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن السنة الدراسية السابقة.

وحول طرق التسجيل بالموقع الإلكتروني، أكد البنك الأهلي المصري على اتباع عدة خطوات الدخول، تبدأ بالدخول على الموقع الرسمي للبنك، ثم الضغط على كلمة Careers ثم الضغط على كلمة Internship، وأخيرًا قم بتسجيل البيانات والتأكد من صحتها.