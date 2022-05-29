لو موظف وعاوز قرض شخصي بدون ضامن.. تعرف على شروط البنك الأهلي المصري

بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بزيادة 2% من سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، أعلن البنك الأهلي المصري عن تفاصيل القرض الشخصي للموظفين العاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام وذلك بدون ضامن ولمدة 12 سنة، ويصل الحد الأقصى لمبلغ القرض إلى 3 ملايين جنيه.

مميزات القرض من البنك الأهلي المصري

وقال البنك الأهلي المصري في بيان نشره على موقعه الالكتروني أن القرض الشخصي للموظفين الحكومة والقطاع العام يبدأ من 50 ألف جنيه إلى 2 ونصف المليون جنيه، بضمان تحويل المرتب وبحد أقصى 3 مليون جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

وأوضح البنك الأهلي المصري أن مدة تقسيط القرض تبدأ من سنة و تصل 12 سنة.

يتم إصدار وثيقة تأمين علي الحياة و العجز الكلي للحاصل على القرض وفتح حساب جارى لخ بالمجان ويمكن الحصول على القرض الشخصي دون ضامن، وبدون مصاريف إستعلام إئتماتي.

شروط ومستندات الحصول على القرض الشخصي دون ضامن

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.

سعر الفائدة تنافسي

يتم دفع المصاريف الإدارية 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدما بحد أدنى 250 جنيه وحال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد ادنى 250جنيه وحال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات كما يتم دفع عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 5% مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي ، 10% حـال السـداد بـأي وسـيلة دفـع أخـرى.