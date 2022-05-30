شراء شهادات البنك الأهلي المصري «أون لاين».. تعرف على الخطوات

يطرح البنك الأهلي، شهادات وأوعية ادخارية من آن لآخر يمكن أن تكون الأفضل للمواطنين الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم والحصول على عائد جيد شهريا أو سنويا، بعد قرار لجنة السياسات النقدية رفع سعر الفائدة.

شهادات البنك الأهلي ذات العائد 18%

وبحسب ما أعلنه البنك الأهلي، تم طرح شهادات ذات عائد هو الأكبر في السوق المصرية حاليا، يصل إلى نحو 18%، ووفقا لإعلان البنك يمكن الحصول على شهادات البنك الأهلي عبر الإنترنت والموبايل البنكي وتنفيذ كافة طلبات الشراء في نفس اللحظة بهدف تمكين المواطن من إصدار الشهادة والاستفادة من الحصول على عائد مرتفع.

طريقة شراء شهادات البنك الأهلي عبر تطبيق الهاتف المحمول

وبخطوات بسيطة يمكن شراء شهادات البنك الأهلي عبر الإنترنت والموبايل البنكي، من خلال إدخال رقم تعريفي خاص بالعميل، وكلمة السر سواء من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك أو من تطبيق الهاتف المحمول، واختيار المنتج من أول خانة في صفحة إصدار الشهادات، واختيار شهادة 18% سنويا، أو أي شهادة يرغب العميل في شرائها.

ويمكن الاستمرار في شراء شهادات البنك الأهلي، عبر تحديد رقم حساب العميل سواء التوفير أو الجاري لإصدار الشهادة، وتحديد قيمة الشراء، وتعليمات الاستحقاق ويتم اختيار التجديد من عدمه، واختيار نوع الحساب لصرف العائد الشهري به، والموافقة على شروط الشهادة والتعريفة، ثم طلب التأكيد، وتظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه ويتم إرسال تأكيد على العنوان الإلكتروني المسجل للعميل في البنك.

رفع سعر الفائدة 2%

وكانت لجنة السياسات النقدية أعلنت رفع سعر الفائدة خلال الشهر الجاري 2%، بعد رفعها 1% يوم 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي طرح فيه بنكا الأهلي المصري ومصر، شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.