روسيا: قرار بايدن بعدم تزويد كييف بأسلحة قادرة على الوصول لنا عقلاني

وصف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديميتري ميدفيديف، اليوم، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم تزويد كييف بأسلحة قادرة على الوصول لروسيا بالعقلاني، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

ألمانيا تعلن عدم رغبتها في التعامل مع أوكرانيا

وفي وقت سابق، هدد الخلاف الدبلوماسي المرير بشأن عدم رغبة ألمانيا في التعامل مع أوكرانيا بالانتشار إلى نطاق أوسع بين الحلفاء حول ما إذا كانوا مستعدين لقبول تسوية سلمية تجعل فلاديمير بوتين قادرًا على تحقيق النصر.

ومن جهته، قال مسؤول غربي إن القادة الغربيين منقسمون بين أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون العمل مع روسيا بمجرد انتهاء الحرب، وأولئك الذين يعتقدون أنهم لا يستطيعون ذلك، ما أدى إلى حدوث خلافات بشأن تسليح أوكرانيا، وجدوى فرض حظر استيراد النفط الروسي وما إذا كان يتعين على كييف قبول المزيد من خسارة الأراضي في نهاية الحرب كثمن للسلام.

خسائر فادحة لكييف على المدى البعيد

وتعاني كييف من خسائر فادحة بسبب عدم وجود أسلحة بعيدة المدى.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إن تسليم الأسلحة لا يمكن أن يتأخر، متابعًا: «نحن في حاجة ماسة إلى أسلحة تجعل من الممكن ضرب العدو من مسافة بعيدة».