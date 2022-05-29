ترامب: حرب أوكرانيا يمكنها التوقف عن طريق النفط عندما يكون لـ30 دولارا

أشار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى أن «الروبل» الروسي في أعلى مستوياته على الإطلاق، مبررا ذلك في حديث لمؤيديه في «وايومنج» الولاية الواقعة في إقليم الجبال من غرب الولايات المتحدة، لأن أسعار النفط الآن مرتفعة للغاية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف ترامب، أن العملة الروسية، أصبحت الآن أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والانتقال إلى دفع ثمن الطاقة بـ «الروبل» يسمحان لـ«موسكو» بكسب ثروة.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق، أن الحرب «الروسية الأوكرانية» يمكن أن تتوقف عن طريق النفط عندما يكون 30 - 40 دولارا للبرميل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مقترح أوروبي لـ تأجيل حظر على إمدادات نفط موسكو عبر خط أنابيب دروجبا

من جانبها، قدمت «المفوضية الأوروبية»، اقتراحا إلى دول «الاتحاد الأوروبي»، نص على تأجيل الحظر الذي تمت مناقشته على إمدادات نفط موسكو عبر خط أنابيب دروجبا، وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن الاتحاد اقترح حظر النفط المنقول بحرا من روسيا وتأجيل القيود على الواردات عبر خط «دروجبا» لتلبية اعتراضات المجر والتفاوض بشأن حزمة متوقفة من العقوبات.

وأشارت مصادر، طلبوا عدم الكشف عن هويته، إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد ستلغي تدريجيا وارداتها من الخام المنقول بحرا في 6 أشهر والمنتجات البترولية المكررة في 8 أشهر.

وستحذو دول أوروبية، حذو المجر، وتستجيب لمطالب «موسكو» سداد ثمن الغاز الروسي بـ الروبل، وأشارت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إلى سير إحباط الدبلوماسيين والمسؤولين الأوروبيين من احتمال نفاد فرص «الاتحاد الأوروبي» لتوجيه ضربة اقتصادية موجعة لروسيا، بشكل تصاعدي

«بلومبرج»: رغبة الدول الأوروبية في معاقبة موسكو لا تتجاوز الكلام

وأضافت «بلومبرج»، أن رغبة الدول الأوروبية في معاقبة، موسكو على حربها على «كييف» لا تتجاوز الكلام، موضحة أنهم يرفضون الوصول إلى صناعة الطاقة «البقعة المؤلمة».

وفي تونس، وافق «البنك الدولي» على تقديم تمويل إلى البلاد بقيمة 23.8 مليون دولار، لمساعدتها على تعزيز قدرات قطاعها الصحي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهو التمويل الثاني من نوعه، وهو يشمل قرضا بقيمة 22 مليون دولار، ومنحة بقيمة 1.8 مليون دولار.

التمويل سيُخصص لشراء المعدات والأجهزة الطبية

وأوضحت وكالة الأنباء التونسية الرسمية «وات»، مساء أمس السبت، أن التمويل سيُخصص لشراء المعدات والأجهزة الطبية وتقديم المساعدة الفنية لتعزيز قدرة النظام الصحي في تونس، وتحسين قدرة النظام الصحي على تحمل التحديات الصحية المستقبلية.

وقال مدير مكتب البنك في تونس ألكسندر أروبيو، في بيان إن الفيروس ما زال يلقي بأعبائه الشديدة على النظام الصحي في تونس، مشيرا إلى أن البلاد تظل عرضة للصدمات الصحية في المستقبل نظرا لارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، أطلقت خطوط «دلتا» الجوية الأمريكية، هذا الأسبوع رحلات مباشرة بين إسرائيل ومطار لوجان الدولي في مدينة «بوسطن»، وقالت الشركة الأمريكية، إن الرحلات ستنطلق، أيام الاثنين والجمعة والأربعاء.

من جانبها، قالت مجلة «أمريكان كونسيرفاتيف» الأمريكية، إن انضمام «كييف» السريع إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون في مصلحة الاتحاد، مشيرة إلى أن الخطوة ستخل بتوازن القوى في المؤسسات الأوروبية.