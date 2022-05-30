شاهد.. اللقطات الأولى لحريق سوق الخيام بالكويت

تستمر أربع فرق من قوة الإطفاء العام الكويتية في محاولة السيطرة على حريق سوق الخيام وإخماده، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة تبين حجم الحريق الكبير.

اندلاع حريق في سوق الخيام بالكويت

وأعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية، أن فرقها تتعامل حاليا مع حريق هائل اندلع منذ قليل في سوق الخيام بمنطقة الري بالعاصمة الكويت، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكويتية للأنباء «كونا».

فيديو.. فرق الإطفاء في #الكويت تكافح حريقا هائلا اندلع في سوق الخيام بالعاصمة



pic.twitter.com/S7QM1BbRp0 — جوال المنطقة الشرقية (@JawalAlsharqya) May 30, 2022

الدفع بـ4 فرق إطفاء للسيطرة على حريق سوق الخيام

وقالت القوة في بيان صحفي، منذ قليل، إن 4 من فرقها تكافح الحريق وتحاول السيطرة عليه ومنع امتداده، لافتة إلى أن مساحة موقع الحريق تقدر تقريبا بنحو 4 آلاف متر مربع.

وأضافت القوة، أن الحريق طال خياما وموادا بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تبين اندلاع حريق ضخم في سوق الخيام، تخرج منه ألسنة لهب وأدخنة كثيفة.