إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الاثنين، عن أسماء الطلاب الأوائل على الشهادة الإعدادية، عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري 2021/ 2022.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بدمياط

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط أسماء 15 طالباً جاءوا في المراكز الأولى على مستوى المحافظة، وجاءت الأسماء كالتالي:

روان إبراهيم الغوايشي، في المركز الأول، وحصلت على 279.5 درجة.

سارة محمد شاهين، في المركز الأول مكرر، بمجموع 279.5 درجة.

عبد الله رضا الحصري، في المركز الثاني، بمجموع 279.25 درجة.

كريم محمد البيومي، فى المركز الثاني مكرر، بمجموع 279.25 درجة.

روان وليد الشهاوي، فى المركز الثاني مكرر، بمجموع 279.25 درجة.

10 طلاب يحصلون على المركز الثالث

ميرنا محمد عبد الغني، فى المركز الثالث مكرر، بمجموع 279 درجة.

هاجر أيمن عوض، في المركز الثالث مكرر، بمجموع 279 درجة.

أحمد إبراهيم عزب، في المركز الثالث مكرر، بمجموع 279 درجة.

سالي محمود ماريا، في المركز الثالث مكرر، بمجموع 279 درجة.

حنين عوض العفني، في المركز الثالث مكرر، بمجموع 279 درجة.

ندى أيمن هلال، في المركز الثالث مكرر، بمجموع 279 درجة.

عبدالله أحمد عبد السميع، في المركز الثالث، بمجموع 279 درجة.

عمر هاني الشريعي، في المركز الثالث مكرر، بمجموع 279 درجة.

شهد السعيد جبر، في المركز الثالث مكرر، بمجموع 279 درجة.

روان أسامة الزرقاوي، في المركز الثالث مكرر، بمجموع 279 درجة.

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

واعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام 2021/ 2022 بنسبة نجاح 72.37%، حيث بلغ عدد المقيدين 30361 طالباً وطالبة، حضر الامتحانات 29695 طالباً، نجح منهم 21491 طالباً وطالبة.

كما اعتمدت المحافظ نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين، بنسبة نجاح 100%، وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية، بنسبة نجاح 91%، وتقدمت محافظ دمياط بأصدق التهاني لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربةً عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد خلف، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، أنه سيتم إطلاق النتيجة من خلال روابط عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط ومديرية التربية والتعليم بدمياط.