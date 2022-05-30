محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى من العام 2021 /2022 بنسبة نجاح 72.37%، حيث بلغ عدد المقيدين 30361 طالبًا وطالبة، وحضر الامتحانات 29695 ونجح منهم 21491 طالبًا وطالبة.

اعتماد نتيجة الصم وضعاف السمع

كما اعتمدت المحافظ نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح 100٪ وأيضًا الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 91٪.

وتقدمت محافظ دمياط بأصدق التهاني للطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

النتيجة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط

ومن جانبه، ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم أنه سيتم إطلاق النتيجة من خلال روابط عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط ومديرية التربية والتعليم بدمياط.