رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط.. بالاسم ورقم الجلوس

اعتمدت الدكتورة منال عوض نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2022 محافظة دمياط بنسبة نجاح بلغت 72.37%، فيما سجلت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 91%، ونسبة نجاح طلاب المكفوفين بالشهادة الإعدادية 100%، كما تم الإعلان عن الطلاب الأوائل، وتخطى عددهم 20 طالبا وطالبة بكل من الإدارات التعليمية الست.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط

وتم إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط، للحصول على النتيجة إلكترونيا بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عبر عدة خطوات تبدأ بالنقر على هذا الرابط https://prepnatega.emis.gov.eg/، ثم اختيار اسم المحافظة، ثم كتابة الاسم ورقم الجلوس والإدارة التعليمية، ليتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط لكل طالب مفصلة بالمواد الدراسية، واسم المدرسة، والمجموع، والإدارة التعليمية.

وأوضح الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أنه سيتم إضافة روابط النتيجة على الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، وكذلك مديرية التربية والتعليم.

أعداد طلاب الشهادة الإعدادية في دمياط

يذكر أن عدد المقيدين بالشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط هذا العام بلغ 30361 طالبا وطالبة، حضر منهم امتحانات الترم الثاني 29625 طالبا، ونجح منهم 21491 طالبا وطالبة بنسبة نجاح72.37%.