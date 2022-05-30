أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط.. بالاسم في 6 إدارات تعليمية

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم، أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط، وتخطى عددهم 20 طالبا بكل مركز، وذلك عقب اعتماد نتيجة الترم الثاني، مشيرة إلى أن 30361 طالبا وطالبة حضروا الامتحانات، وبلغت نسب نجاح طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 91%، ونسبة نجاح الطلاب المكفوفين 100%.

أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط

وتنشر «الوطن» أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة دمياط، بإدارة دمياط، وهم شهد السعيد السعيد جبر، وندى أيمن الدسوقي محمد علي هلال، ومصطفى أسامة مصطفى محمد كشك، وجنا محمد محمد أحمد نافع، ومريم سامح حسن محمد خطاب، ودانا أحمد علي هندام، ومنة الله خالد عنتر عبد الله.

وتضمنت القائمة أيضًا كلا من ندى محمد حسن علي الخضري، وهنا مصباح حسين عبد اللطيف مكاوي، وسلمى أشرف محمود محمد أبو النجا، وسما حازم حسن محمد مقلد، وهنا محمد محمد الدسوقي محمد.

أوائل الشهادة الإعدادية 2022 إدارة فارسكور

أما أوائل الشهادة الإعدادية محافظة دمياط في إدارة فارسكور، فتضمنت محمد جهاد محمد عيد خليف، وملك محمد الأمير السيد المنسي، وندى أمير الأمير السيد المنسي، ومريم يوسف محمد سرور زهران، وعمر عزت عزت أمين أبو عبد الله، وسهير الإمام ربيع الإمام أحمد سلامة، ومريم مصطفى شوقت الإمام البلتاجي، ورنين ماهر ماهر الحسيني جاد الله.

وضمت القائمة أيضًا ملك محمد أبو المعاطى نعمان عويد، وآية تامر أمين أمين الطرانيسي، وبسنت ناجح ناجح عشري، وإيمان حمادة عبدة عبد المنعم حسانين الدريني، وريناد رضا محمد المرسى رفاعي، وزيد أحمد محمد محمد عباس، وجنا أمير الرفاعي محمد العدل، وندى عبدالعظيم السيد السيد سليمان، وعبير حمدي سمارة المتولي مصطفى الطاووسي، وهنا عبدالمجيد عبدالمجيد بيضون، وعلي طه علي طه طه هلالي.

أوائل الشهادة الإعدادية 2022 محافظة دمياط كفر سعد

وضمت قائمة الأوائل في مركز كفر سعد كلا من حنين عوض السيد علي الحنفي، وأحمد إبراهيم محمد محمد عزب، وهاجر أيمن زكي محمد عوض، وعبدالله أحمد عبدالسميع السيد، وسالي محمود محمد محمود عبد الفتاح، وأحمد جهاد أحمد رجب دياب، ومريم البحراوي صبحي إبراهيم إسماعيل، ورنيم باسم منير الحسيني أبو العلا، وندى محمد كامل موسى الريفي.

وشملت القائمة أيضًا سماء السيد حمودة السيد السيد بدر، ومنة هاني عبدالحميد إبراهيم حمودة، وحنين متولي عز الدين محمد حسن، ورحمة حمادة عبدالرحمن عبدالخالق عبدالوهاب، ومريم أحمد عبد الرؤوف إبراهيم، وإبراهيم محمد صادق السيد صلاح وسارة السيد عبدة خالد عبد العال، ونادية السيد سامي السيد عبد الحميد، وهاجر هشام الشربيني محمد الشربيني، ومريم مفرح رضا إسماعيل المتولي.

أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في إدارة الزرقا

أما أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في إدارة الزرقا، فهم سارة محمد راضي عبدالصمد شاهين، وروان وليد الشهاوي إبراهيم عريبة، وكريم محمد محمد عبدالرحيم البيومي، وعبد الله رضا ماهر جاد الحصري، وهاجر محمود محمود سليمان النجار، وندا محمد عبد العزيز عبد العزيز الشيخ، وجنة محمد يحيى محمد حبيب، ونداء نادر طلعت عبدالرازق عبدالخالد، ونيروز محمد محمد السعيد عشرة، ورقية محمود منيع أحمد منيع، ورنا خالد محمد مطاوع الحسانين، وعصام رضا نعيم محمد الأديب، ولينة هاني سمير السبع بحيلق، ومريم سعد الشيخ نجيد الشيخ نجيد بحيلق، وهالة طارق عبد الحميد عبد الحافظ جويلي، وإيمان عاطف البيومي عاطف حسن، وهنا وسام فكري مختار سرية، وايسل محمد علي عبدالمنعم أحمد الجزار، ودعاء محمد مسعد أحمد أبو الدهب.

أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في إدارة كفر البطيخ

وأوائل الشهادة الإعدادية في مركز كفر البطيخ هم ميرنا عاطف الشحات عبد الغفار صيام، ومحمد حازم حسن الباروجي، وملك تامر هاشم أحمد مصطفى، وأحمد عماد السيد إبراهيم بغيدة، وإيمان عامر أمين حسن البحيري، ومنة الله رضا جلال حامد حنيفة، وأمينة مرزوق عزالدين محمد الصاوي، وعبد الله أشرف السيد عبد الفتاح داود، وأسماء أيمن محمد توفيق الحضري، وروان عبد اللطيف حسن عوض سالم، وعبد الرحمن السيد جمعة زكي الزيني، وحور هاني محمد علي الزيات.

وضمت القائمة مصطفى ماهر مصطفى عبد الفتاح أبو العز، وبسملة محمد كمال محمود إبراهيم، وسما ماهر حسانين محمد علي، وحور ناجح يحيى الشعراوي محمد، ومريم أحمد زكريا سليمان ندا، وشهد محمد عبد الله حافظ المكاوي، ومحمد مصطفى محمد عبد الحميد صيام.

أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في دمياط الجديدة

وضمت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية في دمياط الجديدة كلا من ميرنا محمد عبد الغني الزينى محمد، ويمنى محمد أحمد بكر شحاتة، وشهد عصام عدلي العدل خليل، ومريم حسن عبد العليم طه فرج، ورحمة هشام طلعت أمين، وعمر أمجد إبراهيم منصور خضر، ومنة الله محمد وجدى محمد الموافي، وأحمد السعيد البيلي إبراهيم سعفان، وريم إيهاب محمد عبد المجيد داود، ومنة أيمن السعيد إبراهيم الأباصيري، وأشرف محمد علي يونس محمد، ومحمد وائل السعيد مصطفى الحاروني، وميرنا سامح أحمد عبد العزيز سلامة، ونورا فايز محمد جابر أبو عماشة، وجنا وائل محمد أبو خليل أبو حشيش غانم، وجنى هاني عبد الله عبد النبي عبدالله، وملك خالد محمد محمود محمد عمر شبار، وأحمد هيثم صبري عرفان السيد، وأحمد السعيد أحمد السيد محمد.

جدير بالذكر أن محافظة دمياط بها 6 إدارات تعليمية، وتم خلالها إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونيا.