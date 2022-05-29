اليوم.. «الصحة» تطلق 5 قوافل طبية بالمحافظات الكشف والعلاج مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اطلاق 5 قوافل طبية من مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، القوافل الطبية الكشف والعلاج بها مجانا في التخصصات التى من المقرر أن تتضمنها القوافل الطبية وهي «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن-العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل».

أماكن القوافل الطبية التى تتطلقها وزارة الصحة اليوم

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أماكن القوافل الطبية، وقالت بمحافظة الفيوم فى الخمسين مركز اطسا، وبولاق مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، والخناسة غرب مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، والمنشية الجديدة مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، ودملو مركز بنها بمحافظة القليوبية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان فى تقريرها، القوافل الطبية التي يتم إطلاقها تتضمن صيدليات لتوفير العلاج مجانا، فضلا عن قيامها بإجراء كافة التحاليل والأشعة وتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفي دون تحمل المريض أي أعباء مالية.

ووجهت الوزارة رسالة للمواطنين بضرورة المشاركة فى القوافل الطبية والالتزام باتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، مشددة على حرص الوزارة على سعيها للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس ومكتساب الدولة خلال جائحة فيروس كورونا.

الخط الساخن 15353 لمعرفة أماكن القوافل الطبية

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 15353 لمعرفة أماكن القوافل الطبية والتى تتغير من مكان إلى آخر لضمان الوصول إلى كافة قري محافظات الجمهورية بشكل تام، يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية القيادة السياسية.