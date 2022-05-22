«الصحة» تطلق قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا بهذه المحافظات غدا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، غدا، ببعض المحافظات، وقالت فىي تقرير لها، إن القوافل الطبية العلاج بها والكشف مجانا، ولا يتحمل المريض بها أي أعباء مالية.

التخصصات الطبية

ومن المقرر أن تتضمن القوافل الطبية، مجموعة من التخصصات الطبية هي:

- نساء وولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأطفال

- الباطنة

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد الأسنان

- القلب

- الجلدية

- خدمات الأشعة والتحاليل.

تابعت وزارة الصحة والسكان فى تقرير لها، أن الـ4 قوافل طبية سنطلق بمحافظة الوادي الجديد، الوحدة الصحية بـ«أم الحويطات- النصر»، مركز سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، الزهور مركز شرق بمحافظة الأسكندرية، الرقبة مركز دراو بمحافظة أسوان.

مجموعة من الصيدليات ضمن القوافل

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية تتضمن مجموعة من الصيدليات، لصرف العلاج مجانا للمواطنين واجراء التحاليل والأشعة، فضلا عن تحويل الحالات الحرجة الى أقرب مستشفي تابعة للمواطن، معلنة عن الخط الساخن لقوافل الطبية ويمكن التواصل من خلال لمعرفة أماكن القوافل الطبية حيث أنها تتغير من فترة إلى أخرى للحفاظ على سير الخطة الموضوعة للقوافل الطبية، وتغطية محافظات الجمهورية كلها.

وطلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين، ضرورة المشاركة فى القوافل الطبية من قبل المواطنين والإلتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والبعد عن الزحام، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي، معلنة استمرار رفع اعلى درجات الإستعداد القصوي على مستوى مستشفيات محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، فضلا عن الحفاظ على مكتسبات الدولة التى حققتها خلال جائحة فيروس كورونا.