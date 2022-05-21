تعيينات شركة الصرف الصحي.. اختبار المتقدمين لوظائف المهندسين والكيميائيين

كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الانتهاء من الاختبارات التحريرية لـ 49 متقدما «مهندس - كيميائي» مطابقين لشروط العمل بالشركة بمناطق مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة «برج العرب».

اختبارات المهندسين والكيميائيين 2022 أجريت بحضور قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أن إجراء الاختبارات التحريرية للمهندسين والكيميائيين تمت وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 برج العرب - حياة كريمة، بحضور رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الموارد البشرية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

التخصصات المطلوبة للتعيين بشركة الصرف 2022

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف للتعيين بعقود عمل وفقاً لما يلي

أولاً: وظائف الهندسة: في التخصصات «كهرباء – ميكانيكا – مدني».

ثانيأ: وظائف العلوم: في التخصصات «كيمياء - كيمياء حيوية – ميكروكيمياء- ميكرو بيولوجي».

الشروط واجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف المهندسين والكيميائيين لسنة 2022

وحددت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف المهندسين والكيميائيين وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 وفقا لما يلي..

- لا يزيد السن عن 30 عاما بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظائف «الهندسة والعلوم».

- يشترط في المتقدم أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس من الحاصلين على مؤهل «بكالوريوس هندسة» ومقيدا بالنقابة.

- أن يكون المتقدم لوظيفة كيميائي من الحاصلين على مؤهل «بكالوريوس علوم» ومقيدا بالنقابة.

- يشترط في كل المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورديات وفي الأماكن النائية 8 – أن يكون من قاطني محافظة الإسكندرية بمناطق «أبوصير – الغربانيات – برج العرب القديمة – الجديدة – بهيج».

- يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم العمل.

- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي تحددها الشركة (التحريري – العملي).

الأوراق المطلوبة من المتقدمين لشغل وظائف المهندسين والكيميائيين وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022

– أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

- أصل شهادة الخدمة العسكرية وصورة منها.

- أصل شهادة المؤهل وصورة منه.

- أصل كارنيه النقابة وصورة منه بالنسبة للمتقدم لوظيفة «مهندس أو كيميائي».

- بطاقة الرقم القومي وصورة منها.