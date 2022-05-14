موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

تترقب جماهير القلعة الحمراء موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة، التي ستقام مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الإياب بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يسعى المارد الأحمر لتجاوزها والتأهل لملاقاة الوداد المغربي في نهائي البطولة، وحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في تاريخ القلعة الحمراء.

ويقدم موقع «الوطن سبورت» خلال التقرير التالي موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة من أجل مساعدة الجمهور في متابعة المباراة التي ستقام في ملعب 5 يوليو في الجزائر.

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