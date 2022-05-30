«بلالين» لـ محمد رمضان تُحقق نصف مليون مشاهد بعد 24 ساعة من طرحها

تقترب أغنية بلالين للفنان محمد رمضان، من نصف مليون مُشاهدة وذلك عقب طرحها بـ24 ساعة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، فيما احتلت المركز الرابع في قائمة التريندات.

أغنية بلالين، جرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب، بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، حيث ظهر محمد رمضان وسط فرقة استعراضية أمام كوبري قصر النيل، حيث تُعد هذه هي المرة الأولى التي يُصور فيها بتلك المنطقة.

محمد رمضان يُشارك في كتابة أغنية بلالين

أغنية بلالين، من غناء محمد رمضان، وكلماته أيضًا بالتعاون مع إسلام شندي، الذي عمل بدوره على توزيع الأغنية التي شارك فيها بالغناء.

وتقول كلمات أغنية بلالين:-

دخولنا مرعب خلي الكل يركن

وحش اللعبة حضر يبقي كله يكتم

ماليش آخر من الآخر أنا متحكم

هكسر سقف طموحك عالمزيكا مجرم

ياه

جامد أنا كده من يومي

نسخة واحدة وهما قلدوني

بالأسطورة أنا لقبوني

صعبة عليكوا أنكوا توصلولي

محمد رمضان يُشارك في رمضان 2022 بـ«المشوار»

يشار إلى أنَّ آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل «المشوار» الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2022، وشاركه بطولته دينا الشربيني، وأحمد مجدي، وأحمد كمال، وبيومي فؤاد، والطفل محمد عزازي، وأسما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

ودارت الأحداث حول ماهر وورد الذين ظلا طوال أحداث المسلسل يهربان من وجيه الشوربجي حتى تخلصا منه في النهاية وحققا ما يحلمان به.