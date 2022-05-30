نفاد تذاكر مسرحية «عائلة تس» قبل 3 أيام من عرضها

أعلنت الفنانة شيماء سيف، إحدى أبطال العرض المسرحي «عائلة تس»، نفاد تذاكر العرض قبل انطلاقه بـ3 أيام.

ونشرت شيماء سيف، البوستر الدعائي للعرض المسرحي، وعلقت عليه: «الحمد لله كل التذاكر خلصت من قبل العرض بتلات أيام شكرا لأحلى جمهور في السعودية جمهور جدة الغالي وبنوعدكم بضحك من القلب».

مسرحية عائلة تس

ومن المقرر أن يستمر عرضها لمدة 4 أيام، في الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2022، وسبق وتم عرض مسرحية «عائلة تس»، ضمن فاعليات موسم الرياض في نوفمبر 2021، وحقق العرض نجاحا كبيرا، ونفدت التذاكر أيضا قبل أيام من انطلاقه.

وتدور أحداث العرض المسرحي حول «حشمت»، رجل الأعمال الثري الذي على وشك إعلان إفلاسه، لكن أولاده الأربعة يحاولون مساعدته خلال حلول في إطار كوميدي.

«عائلة تس» بطولة عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم الفنان بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء سيف، محمد سلام، أوس أوس، إضافة إلى سليمان عيد، فكرة آلاء الغزالي، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج أوتاكا.

شيماء سيف تروج لـ«عائلة تس»

وروجت الفنانة شيماء سيف منذ أيام للعرض المسرحي، حيث نشرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» البوستر الدعائي للعرض المسرحي.

وعلقت على البوستر: «مسرحية تس.. استنونا في موسم جدة من الخميس 2 يونيو إلى الأحد 5 يونيو، الساعة 10 مساء على المسرح العربي سيتي ووك جدة».