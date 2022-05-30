خدمة جديدة تقدمها غرفة السياحة لشركاتها المنظمة للحج.. تعرف عليها

قال أحمد إبراهيم، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه نظرا لقلة عدد تأشيرات الحج لهذا العام وزيادة تكاليف سفر شركات السياحة لإجراء معاينة سكن حجاج السياحة بالمملكة العربية السعودية، فقد قررت الغرفة تقديم خدمة لأعضائها من شركات السياحة وهي قيام لجنة غرفة شركات السياحة التي تشرف على إجراءات معاينة شركات السياحة لمساكن الحجاج، بالقيام بمعاينة المساكن لحجاج الشركات التي لن تستطيع السفر للمملكة.

إجراء الغرفة لمعاينة مساكن الحجاج التي تختارها شركة السياحة

وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شركة السياحة التي لا تريد السفر للسعودية لإجراء معاينة مساكن إقامة الحجاج في مكة والمدينة المنورة عليها إرسال أسماء فنادق الحجاج التي سيقيم بها حجاجها، إلى لجنة غرفة شركات السياحة الموجودة بالمملكة العربية السعودية التي ستقوم بدورها بمعاينة السكن والتأكد من مطابقته لضوابط الحج المصرية والسعودية.

وتابع: «في حال كان السكن مطابقا للضوابط فستقوم شركة السياحة بإجراء التعاقد مع الفندق عبر المسارالإلكتروني واعتماد العقد من قبل الجهات المصرية والسعودية».

تقديم وجبات غذائية لجميع حجاج السياحة

وأشار عضو لجنة تسيير غرفة شركات السياحة إلى أن كل حجاج السياحة سيحصلون خلال إقامتهم بفنادق مكة والمدينة المنورة على وجبتين غذائيتين (فطار وغداء أو فطار وعشاء)، موضحا أنه سيتم تقديم 3 وجبات غذائية أثناء إقامة الحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

وكانت سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، قد أكدت فى تصريح سابق، أن عدد المواطنين الذين تقدموا لأداء الحج السياحي لهذا العام، بلغ 68 ألفًا و660 مواطنًا، تقدم منهم نحو 9 آلاف و345 مواطنًا لمستوى الـ5 نجوم، فيما تقدم نحو 59 ألفًا و315 مواطنًا للبرامج الاقتصادية، موضحة أن عدد الشركات التي ستنظم موسم الحج لهذا العام بلغ نحو 1685 شركة، لافتة إلى أنه تم تخصيص 70% من التأشيرات المخصصة للحج السياحي لهذا العام للبرامج الاقتصادية، وذلك لمنح فرصة أكبر للمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل لأداء الفريضة.