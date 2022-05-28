مصدر بـ«السياحة»: 10% نسبة النجاح بين المتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار عن عدد المتقدمين لهذا العام بلغ نحو 70 ألف مواطن، تقدم منهم نحو 59 ألف للمستوى الاقتصادي، ونحو 11 ألفا لبرامج الـ5 نجوم، لافتًا إلى أن نسب النجاح بالنسبة للمتقدمين لبرامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم ستتراوح ما بين 25 إلى 27%، فيما ستبلغ نسب النجاح من بين المتقدمين لمستوى الحج الاقتصادي نحو 10%.

وتابع: «من بين كل 100 متقدم لبرامج الحج فئة الـ5 سينجح منهم خلال القرعة الإلكترونية التي ستجري الأسبوع المقبل نحو 27 متقدمًا، بينما سينجح 10 من بين كل 100 متقدم لبرامج الحج في المستوى الاقتصادي».

غدًا.. إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن القرعة الإلكترونية للحج السياحي لهذا العام ستقام غدا الأحد المقبل بأحد فنادق القاهرة وذلك لاختيار نحو 9200 مواطن لأداء، لافتًا إلى أنه فور ظهور نتيجة القرعة ستبدأ شركات السياحة فى السفر إلى الأراضي السعودية لمعاينة وحجز المساكن التي سيقيم بها الحجاج هذا العام.

معاينة مساكن حجاج السياحة بالسعودية

ولفت المصدر إلى أن هناك لجنة من وزارة السياحة والآثار ستتوجه إلى السعودية خلال الإسبوع الجاري لمتابعة التزام شركات السياحة بحجز المساكن، وفقًا للضوابط التى حددتها الوزارة، مشددًا على أنه يحق للجنة تغيير سكن إقامة الحجاج الذي اختارته الشركة ما لم يكن متوافقًا مع الضوابط المصرية والسعودية في هذا الإطار، مع إجبار الشركات على تغيير السكن ليكون متوافقًا مع الضوابط.

وكان محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية قد أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أن عدد تأشيرات الحج السياحي لهذا العام بلغ نحو 9200 تأشيرة جرى تخصيص 6440 تأشيرة منها للمتقدمين للبرامج الاقتصادية، فيما جرى تخصيص 2760 تأشيرة للمتقدمين لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم.