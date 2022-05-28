تقرير يوضح سبب قوة الروبل الروسي رغم كل ما تمر به الدولة

رغم ما يمر به اقتصاد الدب الروسي، سواء حروب أو أزمات أو عقوبات غربية عليه بسبب الحرب على أوكرانيا، إلا أنه ما زال متماسكاً حتى الآن، خاصة أن عملة الروبل أصبحت أقوى ولديها وضع جيد وآخذة في الارتفاع مقابل الدولار، وهو ما جعل الكثير يتساءل عن سبب قوة عملة روسيا مقابل الدولار رغم كل ما تمر به.

واجتمع عدد من الخبراء بمؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس البريطانية، لدراسة هذه القوة ومعرفة أسبابها، والذين أكدوا أن السبب الرئيسي وراء وضع العملة الروسية القوي، هو ارتفاع أسعار الطاقة والانتقال إلى الدفع بالروبل للحصول عليها بدلاً من الدولار، والذي كان سيؤدي إلى خفض قيمة العملة.

أسعار السلع مرتفعة للغاية

وأشارت وكالة سبوتنيك الروسية، التي قامت بنشر تقرير الخبراء، إلى أن تاتيانا أورلوفا، عضو فريق الخبراء، والخبيرة الاقتصادية الرائدة في الأسواق الناشئة بأكسفورد إيكونوميكس، قالت إن أسعار السلع مرتفعة للغاية في الوقت الحالي، وحتى رغم انخفاض الصادرات الروسية بسبب الحظر والعقوبات، فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يعوض عن هذا الانخفاض.

وأضافت أن روسيا تتلقى نحو 20 مليار دولار شهرياً من صادرات الطاقة، ولكن منذ بداية شهر مارس، عقب بدء الحرب على أوكرانيا، اضطر العديد من المشترين الأجانب لمواد الطاقة الرضوخ لقرار دفع ثمن الطاقة بالروبل بدلاً من الدولار، مما أدى إلى زيادة أخرى في قيمة العملة.

المصدر الأول لمنتجات الطاقة

وأشارت إلى أن كل هذه العوامل تخلق الطلب على الروبل، مما يزيد من قيمته، خاصة أنه أصبح السبيل للحصول على الطاقة للعديد من الدول، خاصة أن روسيا تمثل المصدر الأول والأهم للدول الأوروبية لمنتجات الطاقة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس الماضي، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا إلى الروبل بدلا من الدولار أو اليورو.

وقال بوتين خلال مرسوم قام بتوقيعه إنه إذا لم تدفع الدول «غير الصديقة» بالروبل اعتبارا من 1 أبريل، فستعتبرها روسيا تخلفا عن سداد عقود الغاز.