مايان السيد تتصدر محركات البحث بسبب عادل إمام

تصدرت الفنانة مايان السيد، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب الزعيم عادل إمام، وتهنئتها له بطريقتها الخاصة، من خلال سردها حلم مّرت به معه وتمنت تحقيقه.

وهنأت مايان السيد، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتبت قائلة: «حلمت من يومين إن الأستاذ عادل إمام كان قاعد ورايا، نداني باسمي فرحتله وحضنته».

نجوم الفن يهنئون الزعيم بميلاده الـ 82

واستطردت بقولها: يارب الحلم يتحقق في يوم من الأيام، كل سنة وهو طيب.

وحرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده في الساعات الماضية، وتحولت صفحات السوشيال ميديا إلى قاعة كبيرة لاستقبال التهاني، بخلاف التصريحات الإعلامية من بينهم إلهام شاهين، التي بدأت معه أولى أفلامها السينمائية وهي طالبة في معهد الفنون المسرحية وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم الهلفوت.

كما هنأت الفنانة يسرا، صديقها عادل إمام، الذي قدمت معه عددًا كبيرًا من الأفلام وشكلت معه أحد أشهر الثنائيات الفنية، منها أفلام المنسي، طيور الظلام، الأفوكاتو، الإنسان يعيش مرة واحدة، الإرهاب والكباب.

ومن بين النجوم الذي هنئوا الزعيم بعيد ميلاده الـ 82، الفنان أحمد عز، دينا، فيفي عبده، خالد الصاوي، أحمد العوضي، كريم عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، عادل الفار.

ونشر المساعد الخاص بالفنان عادل إمام، أحدث صورة للزعيم داخل منزله بالمنصورية، احتفالًا بعيد ميلاده.