مايان السيد وأميرة أديب من المكسيك: البوليس عايز يقبض علينا كل 5 دقائق

كشفت كل من الفنانة مايان السيد وأميرة أديب، عن تعرضهما لعدد من الأزمات والمشاكل داخل دولة المكسيك التي يقضيان فيها إجازة ترفيهية بعد انتهاء شهر رمضان بصحبة بعضهما البعض، وذلك عبر حسابهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

شرطة المكسيك تلاحق مايان السيد وأميرة أديب

ونشرت أميرة أديب، مقطع فيديو لها بصحبة مايان السيد، عبر خاصية ستوري على موقع إنستجرام، كشفت من خلاله عن ملاحقة الشرطة المكسيكية لهما: «البوليس عايز يقبض علينا كل خمس دقايق، وقفنا مرتين».

واشتكت مايان السيد، من تعرضها للدغة من إحدى الحشرات أو الزواحف في إحدى قدميها «حد يقولي ده ايه.. دي قرصة تعبان يعني ولا ايه، وتعبانة عندي برد بقالي يومين، مش عارفين هنصحى الصبح ولا لاء».

معاناة مع لدغة من حشرة مجهولة وفيروس كورونا

وبدورها تخوفت أميرة أديب، من إصابتها بفيروس كورونا بالمكسيك، وكشفت عن اتجاهها لإجراء مسحة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه «أنا تعبانة، ولازم أعمل مسحة، ولو طلعت كورونا تبقى كملت».

وشاركت كل من مايان السيد وأميرة أديب في موسم مسلسلات رمضان الماضي، وارتبطا بصداقة قوية فيما بينهما وقررا السفر إلى المكسيك للراحة والتنزه سويًا.

وتصدرت مايان السيد، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، على إثر الصور التي تنشرها عبر السوشيال ميديا، خلال جولتها في المكسيك، وارتدائها عددًا من الفساتين والملابس التي خطفت أنظار رواد مواقع التواصل.