سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31-5-2022 في محلات الصاغة

فوجئ كثيرون بقرار بنكي الأهلي المصري ومصر، بإيقاف شهادات الـ18% بعد أن حققت المستهدف منها بجمع 750 مليار جنيه لدى البنكين مجتمعين، وعليه بدأ البعض بالسؤال عن مدى تأثر المشغولات الذهبية بالوقف المفاجئ، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة.

واليوم 31 مايو الحالي، تقدم «الوطن» فيما يلي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فضلا عن باقي الأسعار اليوم في مصر، بعد إيقاف شهادات 18% بمحلات الصاغة، والتي جاءت بمختلف أنواعها كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بيع نحو 1149 و1160 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعا نحو 1005 جنيهات للبيع و1015 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين، نحو 8040 جنيها للبيع و8120 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 861 جنيهًا للبيع، و870 جنيها للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وسجل سعر الكيلو الذهب اليوم، للبيع 1,148,571 وشراء 1,160,000.

سعر الاونصة اليوم

وأخيرا سجل سعر الاونصة الذهب اليوم للبيع 35,721 والشراء 36,076.

أسعار الذهب في أسواق المال

وداخل سوق المال اليوم الثلاثاء سجلت قيمة الذهب سواء للبيع أو الشراء أرقام مختلفة عن محلات الصاغة، وجاءت تفاصيلها كما يلي:

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1,108 جنيه، بما يعادل 59.56 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 969.48 جنيه، بما يعادل 52.12 دولار.

- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 830.98 جنيه، بما يعادل 44.67 دولار في أسواق المال.

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,756 جنيه، بما يعادل 416.93 دولار.

- سجلت أسعار كيلو الذهب اليوم في أسواق المال 1,107,950 جنيه، ما يعادل 59,559 دولار أمريكي.