كثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول أسعار الذهب اليوم في مصر بعد إيقاف شهادات 18%، وسجلت كافة المشغولات الذهبية انخفاضا خلال منتصف التعاملات اليومية مقارنة بقيمتها الصباحية، وهو ما كشفته محلات الصاغة بشأن الأعيرة الجرامية وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 30 مايو.

ويرصد موقع «الوطن» فيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر بعد إيقاف شهادات 18% بمحلات الصاغة، بما في ذلك سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، وباقي الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب، وذلك في السوق المحلية وأسواق المال، التي جاءت بمختلف أنواعها كما يلي:

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد إيقاف شهادات 18%

وجاءت تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر بعد إيقاف شهادات 18%، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 870 جنيهًا للبيع، و879 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بيع نحو 1160 و1171 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعا نحو 1015 جنيها للبيع و1025 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين، نحو 8120 جنيها للبيع و8200 جنيه للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وأخيرا سجل سعر الكيلو الذهب اليوم، للبيع 1.160.000 وشراء 1.171.429.

أسعار الذهب في أسواق المال

واختلفت أسعار المعادن في أسواق المال، حيث وصل قيمة وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1113 جنيهًا، بما يعادل 59.81 دولار، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 973.79 جنيه، بما يعادل 52.34 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 834.67 جنيه، بما يعادل 44.86 دولار في أسواق المال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7790 جنيهًا، بما يعادل 418.70 دولار.

يذكر أن بنكي الأهلي المصري ومصر، أعلنا منذ قليل إيقاف شهادات الـ18% بعد أن حققت المستهدف منها بجمع 750 مليار جنيه لدى البنكين مجتمعين.