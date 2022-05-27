أسعار الذهب اليوم عيار 21.. اعرف ما سجلته الأعيرة المختلفة في المحلات

بعد تذبذب على مدار ساعات اليوم الواحد بين انخفاض وارتفاع، سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 وباقي الأعيرة استقرارا في محلات الصاغة، ليستمر اهتمام الناس بالمعدن النفيس والوقت الأفضل للشراء أو البيع وما هو القرار الأفضل عند اتجاههم للاستثمار وادخار أموالهم من خلال اقتناء المعدن الأصفر الذي يحب الكثيرون اختياره كملاذ آمن في حال الرغبة في المحافظة على الأموال التي يمتلكونها.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم عيار 21، لذا تقدم بوابة «الوطن» سعر الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب اليوم الجمعة الموافق 27 مايو 2022.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 نحو 1045 جنيهًا للبيع، و1051 جنيهًا للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 896 جنيها للبيع، و901 جنيه للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة اليوم نحو 1194 جنيه للبيع، و1201 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 8360 جنيهًا للبيع و8.408 جنيها للشراء، كما سجل سعر كيلو الذهب 1.194.000 جنيه للبيع، و1.205.714 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1109 جنيهات، بما يعادل 59.61 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 970.74 جنيه، بما يعادل 52.16 دولار، كما سجل جرام الذهب عيار 18، نحو 832.06 جنيه، بما يعادل 44.71 دولار، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,766 جنيه، بما يعادل 417.31 دولار في أسواق المال.

هل يمكن الاستثمار في عيار 14.

وكشف ميلاد هاني رئيس شعبة الذهب والأحجار الكريمة، لـ«الوطن»، عن نية الشعبة طرح عيار 14 في السوق المصرية، إذ أنه أقل في سعر مقارنة بالأعيرة الأخرى، مما يخفف عن الشباب المقبلين على الزواج، ويسهل شراء مشغولات ذهبية يمكن التزين بها.