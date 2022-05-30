عمر كمال يطرح كليب «انتي قطتي» الأربعاء المقبل

كشف مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن موعد طرح كليبه الجديد «انتي قطتي».

ونشر عمر كمال البوستر الدعائي للكليب، وعلق عليه: «يوم الأربعاء الساعة 6 كليب أنتي قطتي على قناتي الرسمية عبر اليوتيوب».

عمر كمال يروج لأغنية انتي قطتي

وروج مؤدي المهرجانات عمر كمال، منذ أيام للكليب، حيث نشر مقطع فيديو من كواليس تصوير «أنتي قطتي»، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه: «أنتي قطتي.. قريبًا»، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكي، وتوزيع إسلام ساسو، وتم تصويرها بأحد استوديوهات شبرامنت.

عمر كمال يؤدي مناسك العمرة

وأعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال، منذ أيام عبر حسابه بموقع الصور والفديديوهات «إنستجرام»، أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، بعد إحيائه حفلا جماهيريا في موسم جدة، قائلا: «الحمد لله».