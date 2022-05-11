الجمهور يشن هجوما ضد عمر كمال.. «ظهر مع رقاصة في عرض البحر»

يواصل الجمهور هجومه على مُغني المهرجانات عمر كمال، وذلك بعد طرحه برومو دعائيا لأغنيته الجديدة «أنتي قطتي»، المُقرر طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ يُشاركه الغناء حمادة مجدي.

ونشر عمر كمال، مقطع فيديو من كواليس تصوير «أنتي قطتي»، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهر على متن «مركب» وسط مياه البحر ويرقص بجانب راقصة على كلمات الأغنية، مُعلقًا عليها بقوله: «أنتي قطتي.. قريبًا».

متابع لـ عمر كمال: «أنا كل ما أحبك بتكرهني فيك»

ويرى قطاع كبير من الجمهور، أنّ موعد طرح البرومو لا يتناسب مع تلك الأجواء خاصة بعد استشهاد الصحفية الفلسطينية والمراسلة التلفزيونية شيرين أبو عاقلة، حيث قال أحد المتابعين: «أنا كل ما أحبك بتكرهني فيك.. يعني أنت مش لاقي وقت مناسب تنزل المياصة دي.. في هيك وقت الناس كلها زعلانة على اللي صار اليوم!!».

كما قال متابع آخر: «هايل يا فنان، اطلع مع رقاصة وغني وارقص، وبعدين بعد العصر اذكر اسم ربنا وقول الحمد لله على نعمه ليا، ولما الناس تيجي تقولك حرام ومعرفش إيه.. ترجع تجيب تاريخك.. يا أخي والله ساعة واحدة من تاريخك القديم أشرف من اللي أنت فيه».

«من غير رقاصة أنت أغنيتك مش هتتشاف ولا تتسمع»

كما انتقد عدد من المُتابعين اعتماد عمر كمال على الراقصات في أغانيه الأخيرة، بجانب استخدامه عبارات غزل مُتشابهة في أعماله دون اختلاف كبير، حيث قال متابع: «هو أنت يا عمر مبتحرمش.. إيه الأرف ده.. أنت مش خايف من ربنا.. نفسي أفهم عايزين توصلوا لفين بالظبط»، بينما متابع آخر: «لازم تطلع معاك واحدة رقاصة عشان تنجح»، واستطرد ثالث: «من غير رقاصة أنت أغنيتك مش هتتشاف ولا تتسمع».

وسخرت إحدى المتابعات من أغنية عمر كمال الجديدة، بقولها: «أنتي بسكوتاية.. أنتي قلبي.. أنت قطتي.. مفيش جديد عندك خالص»، فيما قال آخر: «بصراحة اقسم بالله الموضوع بقى صعب جدًا ومفيش تغيير ولا مزيكا ولا كلمات ولا أي حاجة.. إيه القرف ده».