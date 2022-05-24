بعد حفله بموسم جدة.. عمر كمال بملابس الإحرام أمام الكعبة: الحمد لله

شارك مؤدي المهرجانات عمر كمال، متابعي حسابه الرسمي بموقع الصور والفديديوهات الشهير «انستجرام»، بصورة له من أمام الكعبة بملابس الإحرام، أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية، معلقا عليها: «الحمدلله».

عمر كمال بملابس الإحرام والجمهور يتفاعل

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة التي نشرها عمر كمال بملابس الإحرام، إذ كتب أحد المتابعين: «تقبل الله»، بينما علق آخر: «ربنا يتقبل منكم صالح الأعمال، وربنا يوعدنا جميعا بزيارة بيتك الحرام عن قريب إن شاء الله»، وأضاف آخر: «ربنا يهديك وتبعد عن الغنا».

عمر كمال يستعد لطرح «إنتي قطتي»

يستعد كمال، خلال الفترة المقبلة لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة «أنتي قطتي»، التي يتعاون فيها مع نجم الأغنية الشعبية حمادة مجدي، لأول مرة، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكى، وتوزيع إسلام ساسو، وتم تصويرها بإحدى استوديوهات شبرامنت.

إحياء حفل غنائي ضخم بموسم جدة

يذكر أن عمر كمال، تألق مؤخرًا، في الحفل الغنائي الذي أقامه في المملكة العربية السعودية، ضمن موسم جدة، برفقة كل من: حسن شاكوش وأحمد سعد، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وقابل مؤدي المهرجانات تلك الحفاوة بالإعرب عن سعادته بالحفل، مشيرًا إلى أنه يعتبر الشعب السعودي الأقرب له، لقربهم من مصر، ويشعر كأنه يغني في مدينة الإسكندرية.

ونشر كمال، عبر حسابه الرسمي على «انستجرام» فيديو للمطربة بوسي، أثناء تحضيرها لحفل زفافها، الذي أقيم أمس الأول، في أحد فنادق القاهرة، وهي ترقص على أغنيته «ضيعنا»، التي طرحها برفقة الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، وعلق على الفيديو الذي تفاعل معه الجمهور، قائلًا: «أحلى عروسة».