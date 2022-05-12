عمر كمال يقع في موقف محرج بسبب إبراهيم حسن.. والجمهور: «اصحى يا نجومية»

وقع مؤدي المهرجانات عمر كمال، في موقف محرج قبل قليل، وذلك بعدما نشر صورة مع الكابتن حسام حسن، بينما كان يعتقد أنه شقيقه التوأم إبراهيم حسن، لكن سرعان ما انتبه لذلك الخطأ بعد تنبيهات الجمهور له.

ونشر عمر كمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعه بكل من حسام حسن ومحمد عمارة، مُعلقًا عليها بقولها: «حبايبى كابتن إبراهيم حسن وكابتن محمد عمارة».

متابع لـ عمر كمال: اصحى يا نجومية

وسخر الجمهور من عمر كمال، بعد عدم معرفته فارق الشبه بين أشهر توأم في الكرة المصرية، إذ قال أحد المتابعين: «ده حسام مش إبراهيم يا نجم»، فيما قال آخر: «ده حسام يا عم.. أصحى يا نجومية».

عمر كمال في مرمى نيران الجمهور: لازم تطلع معاك واحدة رقاصة عشان تنجح

وكان عمر كمال، تعرض لهجوم حاد، بعدما نشر عن البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة أنتي قطتي، إذ ظهر بصحبة راقصة في أحد المراكب وسط البحر، وقال متابع: «هو أنت يا عمر مبتحرمش.. إيه الأرف ده.. أنت مش خايف من ربنا.. نفسي أفهم عايزين توصلوا لفين بالظبط»، بينما متابع آخر: «لازم تطلع معاك واحدة رقاصة عشان تنجح»، واستطرد ثالث: «من غير رقاصة أنت أغنيتك مش هتتشاف ولا تتسمع».

ومن المُقرر أنّ يطرح أغنية أنتي قطتي، والتي تجمعه بـ حمادة مجدي، خلال الأيام القليلة المُقبلة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب.