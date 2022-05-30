«الصحة»: المصاب بفيروس جدري القرود ينقل العدوى لأقل من شخص

طمأن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن فيروس جدري القرود، الذي ارتفعت نسبة الإصابات به حول العالم لـ 250 حالة فقط، إذ ذكر أن جدري القرود ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، لكن انتقاله من الإنسان للإنسان ليس أمرًا يسيرًا وسهلا، إذ إن إمكانية العدوى من شخص لشخص ليست كفيروس كورونا المستجد، بل يكون عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق، ولم تستثن وجود طريقة جديدة لانتقاله.

احتمالية تحوّل جدري القرود إلى وباء ضعيفة للغاية

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن احتمالية تحوّل جدري القرود إلى وباء ضعيفة للغاية، موضحًا أنه وفقًا للإحصائيات، فإن المصاب بفيروس جدري القرود ينقل العدوى لأقل من شخص، كما أنه غير معلوم عالميا حتى الآن إذا كان مرض جدري القرود ينتقل عن طريق الجنس، أو بمجرد الاتصال بأناس يمارسون نشاطا جنسيا، لكن وزارة الصحة والسكان تترصد وتتابع الوضع عن كثب، وستكون سباقة في اتخاذ إجراءات احترازية قوية مثلما كانت سباقة أيضًا في التصدي لكافة الفيروسات السابقة وآخرها كورونا.

جرعة تنشيطية ثالثة لمن مر على تطعيمه 6 أشهر

وعن جائحة فيروس كورونا، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن أعداد الإصابات منخفضة للغاية، ونسبة الحاجة لدخول المستشفيات ضعيفة جدا، والحالات التي تحتاج لدخول غرف العناية المركزة جراء الإصابة بفيروس كورونا تكاد تكون منعدمة، لكنه في الوقت ذاته من المفيد وجود جرعة تنشيطية ثالثة لمن مر على تطعيمه 6 أشهر خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن.