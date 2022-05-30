نبيلة عبيد تعيد ذكرياتها مع هشام سليم في «اغتيال مدرسة»: طبيعي وتلقائي جدا

استعادت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ذكرياتها مع الفنان هشام سليم واللذين تعاونا سويا في فيلم «اغتيال مُدرسة» عام 1988.

ونشرت نبيلة عبيد مقطعا من الفيلم وعلقت عليه قائلة: «النجم الجميل هشام سليم.. ممثل أحب طريقته في أداء الشخصيات بشكل طبيعي وتلقائي جدا.. أسعدني الحظ أن نلتقي في فيلم اغتيال مُدرسة مع المخرج أشرف فهمي».

وأضافت نبيلة عبيد قائلة: «اليوم حبيت أحيي هشام سليم وأبعتله تحية وتتفرجوا معايا على مشهد من الفيلم.. مساكم بعطر الزنبق الجميل.. سينما نبيلة عبيد».

هشام سليم ومرض السرطان

وعلق الفنان هشام سليم، منذ أيام قليلة خلال تصريح لـ«الوطن»، على ما تردد حول إصابته بمرض السرطان، قائلا إنه يتمتع بصحة جيدة ونفى شائعات تدهور حالته الصحية، مطمئنًا جمهوره قائلا: «أنا كويس وموجود في العين السخنة».

نجوم الفن يدعمون هشام سليم

وقبل الفنانة نبيلة عبيد حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم الفنان هشام سليم، فقد حرصت الفنانة شيريهان على دعمه خلال تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر قالت فيها «سلامتك حبيبي، سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامي الطيبة الجميلة».

كما دعمه الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «أرجو الدعاء لهشام سليم، أنضف وأرقى وأرجل واحد أنا قابلته في المهنة دي، أكتر واحد إنسان بمعنى الكلمة، صديقي وأخويا الكبير، الراجل الجدع اللي في عز ما يكون مسافر وفي أي حتة، ألاقي تليفون بيرن بيطمن عليا، الأخ الحنين اللي مايسبش أخوه في وقت الضيق ومش أي ضيق، لا الضيق النفسي للإنسان».