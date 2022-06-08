اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 72.97%، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا.. بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس من (هنـــــــــــا)، وهو رابط الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في المنيا، وذلك قبل توزيعها على المدارس للراغبين في سرعة معرفة نتائجهم.

كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس، من خلال صفحة المحافظة على «فيس بوك» اضغط (هنــــــــــا).

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا

كما يمكن لطلاب محافظة المنيا وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس، أيضا من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن الدخول على مركز المعلومات واختيار منصة نتائج الإعدادية ثم اختيار اسم المحافظة والاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس

وظهرت قبل قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس، حيث اعتمدها المحافظ اللواء أسامة القاضي في حضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالمنيا.

وحرص محافظ المنيا على تهنئة الطلاب الأوائل وذويهم من خلال الاتصال التليفوني، حيث من المقرر تكريمهم على جهدهم وتميزهم خلال الأيام المقبلة.

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه جرى الالتزام بالشفافية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة المنيا، حيث أخذ كل طالب حقه وجرى تصحيح الإجابات ورصدها ومراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 111636 طالباً، حضر منهم 106379 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77622 طالباً، بنسبة نجاح 72.97%.