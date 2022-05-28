محافظ المنيا يتابع نقل القمامة من مصنع مخلفات العدوة للمدفن الصحي

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية بمصنع تدوير المخلفات البلدية بمركز العدوة، المقام على مساحة 6 أفدنة، بقرية «عطف حيدر»، حيث شهد المحافظ أعمال نقل القمامة من المصنع الي المدفن الصحي، والتي تقدر بحوالي 12 ألف طن.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية بمصنع تدوير القمامة، أحمد خلف، رئيس مركز ومدينة العدوة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

رفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالمنيا

أكد المحافظ الاهتمام الشديد بدعم منظومة المخلفات الصلبة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، وضمن تكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة العامة، من خلال رفع تراكمات القمامة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية الآمنة.

معدات إضافية لإنجاز أعمال نقل القمامة

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة المنيا، وكذلك رئيس مركز ومدينة مغاغة، بدعم مركز العدوة بمعدات إضافية، للمساهمة في إنجاز أعمال نقل القمامة للمدفن الصحي في أسرع وقت، وضمن التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية التسعة، بهدف التخلص الآمن من المخلفات بطريقة صحية، وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وتابع محافظ المنيا، خلال نفس الجولة، انتظام عمليات توريد القمح، والتقى عدداً من المزارعين والتجار، موجهاً لهم الشكر للانتظام في التوريد، كما أشاد المزارعون والتجار بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، وإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، وذلك للحفاظ على الأمن الغذائي، وتحقيق الصالح العام للمواطنين، واستلام أكبر كمية خلال الموسم الحالي، الذي يعد استثنائياً، نظراً للظروف الدولية التي يمر بها العالم، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.