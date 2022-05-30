ربط صرف النخالة المدعمة للمزارعين وفقًا لكميات القمح في سوهاج

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ربط صرف النخالة «الردة» المدعمة للمزارعين بكميات الاقماح التي يوردها المزارع، وتضمن قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2022 صرف 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب، حال قيام المزارع بتسليم 12 أردبا من القمح المحلي عن كل فدان، وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد على 12 أردبا من القمح المحلي عن كل فدان يصرف له 20 كيلوجرام من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة.

تحديد سعر النخالة بالمطاحن

يحدد سعر النخالة الخشنة تسليم مطاحن بمبلغ 3800 جنيه للطن؛ ليكون سعر الكيلوجرام الوحد 3.8 جنيه، مع حظر بيع النخالة الخشنة للتجار حتى 31 ديسمبر القادم أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن.

كما تضمن القرار الصادر أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذي تم توريد القمح بناء عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية، وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة المحددة وفقا لحكم المادة الأولى من القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.

التزام المطاحن التموينية بتسليم كميات النخالة للموردين

كما تضمن أن تلتزم جميع المطاحن التموينية قطاع أعمال عام أو قطاع خاص بتسليم المزارع كميات النخالة الخشنة المحددة طبقا لإذن صرف النخالة المعتمد من الإدارة التموينية بالسعر المحدد في هذا القرار.

واعتبرت المادة السادسة من القرار عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدنى المقرر بالقرار رقم 51 لسنة 2022م، المشار إليه «12 أردبا للفدان» مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.

وقد قامت محافظة سوهاج ومديرية التموين بالمحافظة بالبدء بتطبيق القرار داخل مطاحن المحافظة بحسب ما صرح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» أنه جاري تطبيق القرار بالمحافظة داخل المطاحن.