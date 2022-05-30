«القابضة للمياه» والوفد البولندي يتابعان العمل بمحطة معالجة قحافة

تابع المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، محطة معالجة صرف صحي قحافة بحضور العميد تامر بدوي من جهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، والمهندس رامي أبادير من الوفد البولندي والمهندس أحمد هريدي والمهندس أحمد حسين قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة، والمهندسة عبير مظهر رئيس قطاع الصرف الصحي.

زيارة الوفد البولندي للمحطة تهدف إلى دراسة ووضع آليات تساعد على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية

قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في تصريحات صحفية اليوم، إن زيارة الوفد البولندي للمحطة تهدف إلى دراسة ووضع آليات تساعد على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية وتخفيض كمية الحمأة المنتجة وإعادة استخدامها كسماد عضوي وذلك في المشروع الأمريكي داخل المحطة.

تطوير وتحسين مستوى أداء الخدمة داخل المحطة

ومن الجدير بالذكر أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقحافة تستقبل أكثر من 120 ألف متر مكعب يوم من مياه الصرف الصحي بالروافع والمحطات داخل مدينة الفيوم وتمثل أكثر من 45% من إجمالي تصرفات المواطنين، وبالتالي نسعى جاهدين في تخفيض الكهرباء من أجل تعظيم الاستفادة من المبالغ المالية التي يتم دفعها نتيجة الاستهلاكات واستخدامها في تطوير وتحسين مستوى أداء الخدمة داخل المحطة.

توصيل مياه الشرب لعدد من الأسر الأولى بالرعاية

ووصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم مياه الشرب لعدد من الأسر الأولى بالرعاية ضمن مشروع القرض الدوار الممول من منظمة اليونيسف داخل نطاق قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز إطسا ويوسف الصديق، لافتا إلى أن مشروع القرض الدوار والذي تموله منظمة اليونيسف يستهدف تركيب وصلة مياه الشرب ودفع قيمة مقايسة العداد للأسر الأولى بالرعاية وغير القادرة على دفع المقايسة عن طريق تقسيطها على 24 شهرا بدون فائدة وبنفس مقايسة الجمعيات الأهلية.