انقطاع المياه عن هضبة الأهرام بسبب كسر مفاجئ بخط طريق مصر الفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، حدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1000 مم بطريق مصر الفيوم، المغذي لمنطقة هضبة الأهرام، ودفعت الشركة بسيارات شفط المياه لحين اكتشاف مكان الكسر وبدء عملية إصلاح الكسر.

انقطاع المياه عن 3 مناطق

واوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: هضبة الأهرام، إسكان الشباب ومساكن الضباط، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.