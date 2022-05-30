الإعدام لبائع والمؤبد لمتهمين بهتك عرض فتاة معاقة ذهنياً بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، بمعاقبة بائع بالإعدام شنقاً والسجن المؤبد لصديقه، والسجن 10 سنوات لمتهمة ثالثة، وذلك بعد ما ثبت اتهامهم بخطف فتاة معاقة ذهنياً وسرقتها وهتك عرضها واغتصابها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود طه سالم، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي، والمستشار إيهاب محمد السعيد، وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي.

تفاصيل حادث اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا بالإسكندرية

تعود أحداث القضية، التي تحمل رقم 27777 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثاني، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزه ثاني، يفيد قيام المتهمين بخطف المجني عليها وهتك عرضها بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط المباحث إلى أن المتهمين «أ. أ. أ.»، بائع فاكهة، و«م. أ. أ.»، عامل قمامة، استغلا مرض المجني عليها وحالتها الذهنية وانعدام إرادتها وحاجتها الشديدة للطعام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليها إلى إحدى الشقق، محل الواقعة، وقاما بتجريدها من ملابسها واحتجزاها لمدة أسبوع، وتناوبا اغتصابها، ثم سرقا قيراطها الذهبي، وأعطياه للمتهمة الثالثة.

المتهمان تناوبا اغتصابها لمدة أسبوع في الإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين، حيث تم عرضهم على النيابة العامة، التي أثبتت في تحرياتها عن تفاصيل الواقعة، قيام المتهمين الأول والثاني بتجريد الفتاة من ملابسها واغتصابها لمدة أسبوع بالكامل، حيث قاما بالتناوب عليها خلال فترة حجزها، ثم قاما بتعذيبها نفسيا وجسدياً، في إحدى الشقق بمدينة الإسكندرية.

وفي ختام تحقيقاتها، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام، والسجن المؤبد للمتهم الثاني، و10 سنوات للمتهمة الثالثة.