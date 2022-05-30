«نائبة بالشيوخ»: السيسي رئيس إنسان يحتضن ذوي الهمم

قالت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إنها تتقدم بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الإنسان الذي يحتضن ذوي الهمم، بعد أن جرى التنمر عليهم فترات طويلة، ويمثلون 10% من المصريين، وتم الموافقة اليوم في مجلس النواب، على تعديل القانون 200 لعام 2020 الخاص بذوي الهمم، من خلال تطوير البيئة التشريعية لذوي الإعاقة، مع تقديم الحماية والاهتمام بهم.

التبعية المباشرة لرئيس الجمهورية

وأضافت «إسحاق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مشروع القانون تضمن تعديل 7 نقاط، وحل اسم «قادرون باختلاف»، بديلا لمصطلح ذوي الإعاقة، مع المبادرة المصرية لدعم ذوي الإعاقة ضمن الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وتشكيل مجلس أمناء من 14 عضوا مجلس حكماء يرأسه رئيس الجمهورية.

جهود مبذولة في ملف ذوي الهمم

أوضح أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن هناك إنجازات تحققت في ملف ذوي الإعاقة، لكن هناك تحديات متراكمة تحتاج بذل مجهود، مبينا أن التعديل سيتضمن إنشاء كارت الرعاية الطبية المتكاملة لذوي الإعاقة، مبينا أن ممثلي الحكومة ولجنة ذوي الهمم، ناقشت تعديل القانون قبل عرضه في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.