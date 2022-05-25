نشأت الديهي عن مقتل 19 طفلا في تكساس: «فيه حاجة مش مظبوطة»

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على حادث تكساس الذي أسفر عن مقتل 19 طفلا برصاص مراهق في هجوم على مدرسة ابتدائية بالولايات المتحدة الأمريكية، واصفًا الواقعة بأنها «حادثة مؤسفة»، كما أن هذه الواقعة فتحت جدلا سياسيا ومجتمعيا في أمريكا، منوهًا بأن الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم وتصدر صورة على أنها بلد الحرية المطلقة والديمقراطية كما يجب أن تقوم، وذلك خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

هناك ظاهرة هجوم جماعي على طلاب المدارس الأمريكية

وأضاف «الديهي»، أنه خلال عام 2019، كان هناك 416 حادثة إطلاق رصاص بالولايات المتحدة الأمريكية، وخلال عام 2020 وصلت لـ 611 حالة، وفي عام 2021 وصلوا لـ 19350 جريمة قتل بسلاح ناري، بينهم 1179 طفلا، وخلال عام 2022 هناك 27 حادث إطلاق نيران في المدارس فقط، «فيه حاجة مش مظبوطة»، كما أن هناك ظاهرة هجوم جماعي على طلاب المدارس الأمريكية وقتلهم رغم أنهم أغنياء.

وأوضح الإعلامي أن نموذج الديمقراطية ونموذج الحريات الأمريكي الذي يفرز هذا العمل الإجرامي لا يعجبه، ويؤكد أن هناك خللا في المنظومة الديمقراطية وخللا في النظام السياسي، «قلبي مع الشعب والأم الأمريكية، فكلنا في الإنسانية سواء ولا يمكن أن نزايد في هذا»، مشددًا على أنه على المسئولين الأمريكيين أن يبتعدوا عن السجالات والانحيازات الضيقة لحزب على حساب حياة الناس، متابعًا: «ماذا سيفيد المجتمع الأمريكي من جراء حذف الجماعة الإسلامية في مصر من قائمة الإرهاب؟».

الجماعة ارتكبت العديد من الجرائم

وتابع: «ما الفائدة التي تعود على أمريكا من إعادة جماعة كتب الشعب المصري شهادة وفاتها للحياة مرة أخرى، هل أمريكا بجميع أجهزتها تعلم أن هذه الجماعة ارتكبت العديد من الجرائم ومن بينها قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات»، موضحًا أن قرار رفع الجماعة الإسلامية من قوائم الإرهاب خاطئ من الإدارة الأمريكية ستدفع ثمنه الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة بأكملها.