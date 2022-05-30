«الصحة» تنفي انتهاء صلاحية بعض شحنات لقاحات كورونا

نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ما تردد من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن انتهاء صلاحية بعض شحنات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدًا أن ما يتداول عن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، فمتوسط عمر اللقاحات عام على الأقل.

نتأكد من مدى صلاحية أي لقاح قبل إعطائه للمواطنين

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية منذ قليل، أن الدولة المصرية قبل استخدام أي نوع من أنواع اللقاحات وكذلك أي نوع من الأدوية، تكون قد حصلت في البداية على موافقات من منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن موافقة هيئة الغذاء الأمريكية، وكذلك هيئة الأدوية الأوروبية، وبعد ذلك تقوم هيئة الدواء المصرية بإعادة الاختبارات من اجل التأكد من الثبات والصلاحية ومدى الأمان والفاعلية قبل منحة لأي مريض أو أي مواطن راغب في الحصول على التطعيم.

الاستجابة المناعية ترتفع لـ 95% بعد الجرعة التنشيطية الثالثة

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على ضرورة الحصول على جرعة تنشيطية ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لمن مضى عليه 6 أشهر من الحصول على الجرعة الثانية، وعمره أقل من الـ 65 عامًا، فضلًا عن الحصول على الجرعة الثالثة بعد 3 شهور فقط من بعد الجرعة الثانية لمن يبلغ عمرهم الـ 65 سنة فيما فوق، إذ أن الاستجابة المناعية ترتفع لنسب تتجاوز الـ 95% بعد الجرعة التنشيطية الثالثة.

ونصح الدكتور حسام عبد الغفار، المواطنين بضرورة اللجوء والتقدم للحصول على التطعيمات، «إللي ما إطعمش يطعم، وإللي إطعم بجرعة واحدة يتناول الجرعة الثانية، والذي تناول جرعتين ومر عليه 6 أشهر وعمره أقل من الـ 60 سنة يتناول الجرعة التنشيطية الثالثة، ومن عمره أكبر من الـ 60 سنه يتناول الجرعة التنشيطية بعد ثلاثة أشهر».