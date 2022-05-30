حمو بيكا يحيي حفلا في دبي 4 يونيو المقبل

روج مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لحفله الجديد في دبي، المقرر إحيائه 4 يونيو المقبل.

ونشر بيكا البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «احجز مقعدك الآن في دبي».

وأحيا حمو بيكا مؤخرا سلسلة حفلات خارج مصر في عدد من الدول العربية، رفعت شعار كامل العدد، وحققت نجاحا كبيرا، وتفاعل معها الجمهور الخليجي.

نقابة الموسيقيين تمنع حمو بيكا من الغناء

واتخذت نقابة المهن الموسيقية منذ أشهر قرارا بمنع حمو بيكا من الغناء وإحياء الحفلات بسبب رسوبه في اختبارات الغناء، حيث أن حمو بيكا رسب مرتين في اختبارات الموسيقيين، ورفضت النقابة تقديم أوراقه للمرة الثالثة إلا بعد مرور ما يقرب من عام على آخر مرة تقدم فيها؛ نظرا لأن قانون النقابة لا يسمح للفرد بالتقدم مرتين خلال عام واحد.

دموع وبكاء حمو بيكا

وفي فبراير الماضي، حل حمو بيكا ضيفا على الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «كلام الناس»، وقال بيكا خلال البرنامج: «أنا ممكن أعتزل حالا ومش عايز أدخل امتحانات النقابة تاني علشان كل ما بدخل بسقط، أنا عايز أغني وآكل عيش، فيه ظلم واقع عليّا، ولازم أظهر الحق، حرام عليكم أنا هموت وكفاية ظلم».