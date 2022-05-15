حمو بيكا يتفاعل مع تريند الفلتر الباكي بضحك هستيري

تفاعل مغني المهرجانات حمو بيكا عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مع تريند الفلتر الباكي.

إطلالة جديدة لـ بيكا

ونشر حمو بيكا فيديو له بصحبة صديقه نور التوت مستعينا بالفلتر الباكي، وسيطرت عليهما حالة ضحك هستيرية، وظل بيكا يردد «ولاا» وظهر حمو بلوك جديد ومختلف حيث ظهر بشعر أشقر.

حمو بيكا يتعرض للتنمر

وفي أبريل الماضي تعرض حمو بيكا للتنمر من بعض متابعيه ليرد عليهم عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا «يا جماعة، يا ريت نفهم إن أنا موجوع وتعبان، كفاية تنمر عليا، اتنمر عليا مرة واتنين وتلاتة، ولسه فيه ناس بتتنمر عليا.. بتتنمروا عليا لحساب مين؟!.. أنا بني آدم زي زيكم والله».

كما وجَّه كلمة للفنان هاني شاكر قائلا: «حضرتك كنت في ندوة واتنمرت عليا، وانت أخويا الكبير، وأنا مسامح والله بس كفاية بالله عليك، أنا آه مش بعرف أقرأ وأكتب، بس ربنا خلق لي قلب أحس بيه، كفاية تجرحوني، مش كل واحد يبقى عنده سلطة يتحكم في البشر».