شروط وطريقة التقديم لبرنامج التدريب الصيفي بالبنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي CIB، فتح باب التقديم للتدريب الصيفي للطلاب الجامعيين 2022 في شهر يوليو المقبل، موضحا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به أن البرنامج، يوفر للطلاب تنمية حقيقية لمهاراتهم وتدريبهم على سوق العمل لاستعلال إجازة الصيف والاستفادة منها بشكل أمثل.

وحدد البنك التجاري الدولي الشروط المطلوبة للتقديم للتدريب الصيفي وطريقة التقديم، على النحو التالي:

الشروط المطلوبة للتقديم في برنامج التدريب الصيفي للبنك التجاري الدولي

أن يكون الطلاب في السنوات الأولى والثانية والثالثة فقط.

إثبات لتقدير الطلاب وتكون الأولوية للطلاب الحاصلين على أعلى درجة.

إجادة اللغة الإنجليزية.

أن يكون المتقدم لديه حرص على التعلم وتنمية مهارات.

المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج التدريب الصيفي للبنك التجاري الدولي

وجاءت المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج التدريب الصيفي للبنك التجاري الدولي على النحو التالي:

خطاب تسجيل.

صورة من الهوية الجامعية.

شهادة درجات السنوات السابقة.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

طريقة التقديم في برنامج التدريب الصيفي للبنك التجاري الدول

ويمكن التقديم على برنامج التدريب الصيفي في البنك التجاري الدولي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وإتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل.

البنك اتجاري الدولي يمتلك 1284 ماكينة صراف آلي

وجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي كشف امتلاكه 1284 ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية، متصدرا بنوك القطاع الخاص المالكة لماكينات الصراف الآلي في مصر، إذ ارتفع عدد الماكينات بنسبة 15% خلال عام 2021، بالتوازي مع ارتفاع عدد الفروع لـ215 فرعًا بزيادة 8 أفرع خلال العام.

وأوضح البنك في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، أن عدد المشتركين في القنوات الرقمية التابعة للبنك وصل إلى مليون مستخدم خلال 2021.