البنك التجاري الدولي: زيادة ماكينات الـATM لـ1284 على مستوى الجمهورية

كشف البنك التجاري الدولي امتلاكه 1284 ماكينة صراف آلي على مستوى الجمهورية، متصدراً بذلك بنوك القطاع الخاص المالكة لماكينات الصراف الآلي في مصر، مبينًا أنَّ هذا الرقم من الماكينات ارتفع بنسبة 15% خلال العام الماضي 2021، بالتوازي مع ارتفاع عدد الفروع لـ215 فرعاً بزيادة 8 أفرع خلال العام.

«البنك» ذكر في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، أنَّ عدد المشتركين في القنوات الرقمية التابعة للبنك وصل إلى مليون مستخدم خلال 2021، مع معدل استخدام بنسبة 66% بنهاية العام، وارتفاع عدد مشتركي خدمة الإنترنت البنكية 30%، وإجراء 7.3 مليون معاملة عبر تطبيق الهاتف المحمول بقيمة 136.3 مليار جنيه.

ودائع العملاء خلال عام قدرت بـ66.1 مليار جنيه

وأوضح البنك أنَّ ودائع العملاء زادت لديه خلال العام الماضي فقط بنحو 66.1 مليار جنيه، ليصل إجمالي الودائع لـ407.2 مليار جنيه بزيادة 19%، مع ارتفاع صافي أرباحه المجمعة بقيمة 13.27 مليار جنيه بمعدل نمو 30%، بعائد على متوسط حقوق الملكية بلغ 21.7% بالقوائم المالية المجمعة.

30% من موظفي البنك التجاري الدولي سيدات

وكشف أكبر بنوك القطاع الخاص، أنَّ عدد موظفيه بلغ 7307 موظفين بنهاية العام الماضي منهم 30% للسيدات، مشيرًا إلى أنَّ العام 2021 كان عاماً مليئاً بالتحديات والصعوبات بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى التضخم وتداعياته وصولاً إلى الأزمة الاقتصادية في شرق ووسط أوروبا.

وتعهد البنك التجاري الدولي بالعمل على تحقيق استراتيجية البنك المركزي المصري المتعلقة بالشمول المالي، عبر الارتقاء بالقنوات الرقمية والحلول الابتكارية لتحسين معاملات العملاء وترشيد تكاليف إجراء المعاملات البنكية داخل أفرع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.