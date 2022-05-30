أمريكا: سلوك الحرس الثوري الإيراني يخالف القانون الدولي

قالت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم، إنّ سلوك الحرس الثوري الإيراني يعيق الاستقرار ويخالف القانون الدولي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

إدانة أمريكية لاحتجاز سفينة يونانية

وفي وقت سابق من اليوم، أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني، احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينتين ترفعان علم اليونان، وفق ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

الحرس الثوري الإيراني يستولى على سفينتين يونانيتين

واستولى الحرس الثوري الإيراني على ناقلتين يونانيتين الجمعة الماضي، وذلك بعد وقت قصير من تحذير طهران باتخاذ إجراءات عقابية ضد أثينا بسبب مصادرة الولايات المتحدة النفط الإيراني من ناقلة نفط محتجزة قبالة الساحل اليوناني.