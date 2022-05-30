«بلينكين» يدين احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينتين ترفعان علم اليونان

أدان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني، احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينتين ترفعان علم اليونان، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين

واستولى الحرس الثوري الإيراني، على ناقلتين يونانيتين يوم الجمعة الماضي، وكان التوتر المتصاعد مع تركيا محور مكالمة بين الوزير اليوناني ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين.

واحتجزت السفينتان بعد وقت قصير، من تحذير طهران من أنها ستتخذ إجراءات عقابية، ضد أثينا بسبب مصادرة الولايات المتحدة النفط الإيراني من ناقلة نفط محتجزة قبالة الساحل اليوناني.

كما أبلغ ديندياس بلينكين عن زيارته المزمعة إلى غرب البلقان في الأيام المقبلة، ابتداء من البوسنة والهرسك يوم الثلاثاء، لعقد اجتماعات مع القيادة السياسية للبلاد.