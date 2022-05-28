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وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

كتب:

محمد حسن عامر
06:19 م | السبت 28 مايو 2022
وزيرا خارجية مصر وأمريكا

وزيرا خارجية مصر وأمريكا

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وتناولا مجمل أُطر التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال الاتصال ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية المختلفة والقضايا محل الاهتمام، والسعي لمواصلة تعزيزها في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاتصال تناول أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلاً عن تداعيات الأزمات الدولية الجارية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في دول العالم، وضرورة العمل المشترك للحد من تبعاتها.

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يتفقان على مواصلة التشاور بشأن القضايا التي تهم البلدين 

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة بشأن كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة.

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