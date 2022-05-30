عبدالرحيم كمال عن فيلم أم العروسة: «طراز عالمي بخصوصية مصرية»

أشاد المؤلف عبدالرحيم كمال بفيلم أم العروسة، بطولة الفنانة تحية كاريوكا وعماد حمدي.

عبدالرحيم كمال: مشفتش ممثلة في واقعية تحية كاريوكا

وكتب عبدالرحيم كمال عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «فيلم أم العروسة ده جميل جمال كأن المشاهد ساكن جوه البيت ‏إيه الواقعية والجمال ده ‏وفي حدود مشاهداتي البسيطة مشفتش ست ممثلة في واقعية وجمال تحية كاريوكا حاجة كده ملهاش مثيل ‏جوه أوضة نومها ست وفي الصالة أم وعند الخناق تتخانق ومع العيال عيلة ومع الكبار حاسمة».

وأضاف كمال: «حاجة كده طراز عالمي بخصوصية مصرية ومن غير عمليات ولا تغيير رحمها الله رحمة واسعة هي وعاطف سالم، وكل اللي عملوا الحتة المصرية العظمى دي اللي ممكن يتشاف مليون مرة».

مسلسل جزيرة غمام

وشارك المؤلف عبدالرحيم كمال بكتاباته خلال الموسم الرمضاني 2022 بمسلسل جزيرة غمام، الذي حقق نجاحا كبيرا، وإشادات بالقصة وصناع العمل من النقاد والجمهور.

وضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم؛ أبرزهم طارق لطفي، أحمد أمين، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، ومحمد جمعة، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ولبنى ونس وعايدة فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج حسين المنباوي.