محمد جمعة: وافقت على مسلسل جزيرة غمام لأن مؤلفه عبدالرحيم كمال

أعرب الفنان محمد جمعة عن سعادته، بردود فعل الجمهور على مسلسل «جزيرة غمام»، الذي يعرض داخل السباق الدرامي الرمضاني هذا العام، حصريا على شاشة قناة الحياة.

محمد جمعة: وافقت على مسلسل جزيرة غمام بسبب عبد الرحيم كمال

وقال محمد جمعة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه عندما علم أن المسلسل من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال وافق على الفور: «عبد الرحيم كمال الكاتب الأعظم في الوطن العربي، كنت هبقي زعلان لو مشاركتش في العمل دا».

وأضاف «جمعة»، أن المشاركين في المسلسل يمتلكون مواهب كبيرة، كل شخصية تحاول جاهدة أن تُظهر كل ما تمتلكه من موهبة: «المسلسل عبارة عن حرب تمثيل».

الاستعانة بمصحح لغة عربية في مسلسل جزيرة غمام

وأشار محمد جمعة، إلى أن الكاتب عبد الرحيم كمال، كاتب حوار لا يستطيع أحد أن يزايد عليه، ويحاول من خلال العمل توصيل رسالة معينة، ويناقش قضية حساسة، لافتًا إلى أنه يحب اللغة العربية كثيرا، ولكنهم استعانوا في المسلسل بمصحح لغوي، حتى يتمكن من لغة الحوار.

المسلسل جزيرة غمام من نوعية أعمال «لن أعيش في جلباب أبي»

واختتم محمد جمعة حديثه لـ«الوطن»، أن المسلسل من نوعية الأعمال التي تعيش لفترات زمنية مختلفة، مثل مسلسل «لن أعيش جلباب أبي»، و«ليالي الحلمية»، «ابو العروسة»، مضيفًا: «المسلسلات محدش بيزهق منها حتى لو اتعادت مليون مرة».

أبطال مسلسل «جزيرة غمام»

جدير بالذكر أن مسلسل «جزيرة غمام» بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، أحمد أمين، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، رياض الخولي، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، إسلام حافظ، أحمد النجار، عبد الرحمن القليوبي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.