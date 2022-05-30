حمادة هلال يقترب من تحقيق مليون مشاهدة بكليب «روح الروح»

اقترب الفنان حمادة هلال من تحقيق مليون مشاهدة على اليوتيوب بكليب روح الروح، وذلك بعد 5 أيام من طرحه.

أغنية روح الروح من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، وإخراج كريم مسلم، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية روح الروح

وتقول كلمات الأغنية:

«يا اللي بتتقل علي لخص… يلا وتعالي ليه كل ما… أقول باحبك تترد الحب اشتغاله.. قلبي من يوم ما حبك.… مش عارف أوصف له حال بيتك.. ده حضني ولو مشيت. هيجي لي قرار إزاله لا.. وألف لا أنا مش هقبل إلا بك.…لا تبعد إيه غصبن عنك أنا.. لي فيك بص هقولها بصراحة.… ومش هاجيبها بشكل شيك.. احسبها زي ما تحسبها بالعافية.… أنا هبقى لك اسمع يا روح الروح… مش هاسيبك مني تروح.… لو فكر تخرج من قلبي مش هتلق قلبك مفتوح.. بص هاقولك ايه ولا أقول وتمشي عليه.. أنت لي لوحدي وبس وما تسالش.… إزاي وليه اسمع يا روح الروح…مش هاسيبك مني تروح هتفكر.… تخرج من قلبي مش هتلاقي قلبك مفتوح.. بص شوف هاقول لك ايه».

حمادة هلال يحتفل بنجاح روح الروح

واحتفل الفنان حمادة هلال مع جمهوره عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر فيديو كليب «روح الروح»، التريند في أول ساعات من طرحه، حيث أشاد الجمهور بكلمات الأغنية التي تشهد عودة للأغاني الرومانسية التي اشتهر بها حمادة هلال.