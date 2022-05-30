حمادة هلال: أستعد لفيلم كوميدي.. وكلنا مع الأهلي النهارده حتى الزملكاوية

أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته البالغة لحصولة على جائزة خاصة على هامش حفل جوائز الميما، الذي أقيم ليلة أمس بأحد الفنادق بمنطقة القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى.

«هلال» يتحدث عن شعوره بحصوله على الجائزة

وقال حمادة هلال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد بالجائزة لأن لجنة التحكيم من أهم الرموز في الموسيقى المصرية: «هذا شرف كبير لي، وأتمني أن أكون على قدر هذه المسؤولية دائمًا».

وأضاف أن نجاح أغينة «روح الروح» كان مفأجاة موضحًا: «أردت كسر حاجز المسلسل بأغنية تفاعلية للجمهور والحمد لله نجاحها فاجأني، والفترة القادمة هطرح مجموعة من الأغاني السينجل».

إن شاء الله لعيبة الأهلي تشرّف مصر

وحرص حمادة هلال على توجيه رسالة لفريق الأهلي قبل المبارة النهائية اليوم أمام الوداد المغربي قائلاً:«إن شاء الله لعيبة الأهلي تشرّف مصر، ومفيش حد مش هيتابع ماتش الأهلي النهارده حتى الزملكاوية هيتفرجوا، الأهلي النهارده بيمثل مصر» معلقًا على الهجوم على محمد صلاح بقوله: «الهجوم على محمد صلاح لا يستحقه، هو فخر لمصر وللعرب، وتجمعني به صداقة كبيرة وأفتخر بها».

حمادة هلال يستعد لفيلم سينمائي كوميدي

وعن مشروعاته الفنية المقبلة قال حمادة هلال إنه يجهز لفيلم سينمائي في إطار «لايت كوميدي»، ويشهد العمل عودة كريم فهمي للكتابة مرة أخرى من خلال هذا العمل.